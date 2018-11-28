Başkan Asya: "Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır"

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:14

AK Parti'nin Muş adayı olarak gösterilen Belediye Başkanı Feyat Asya, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, aday tanıtım toplantısı sonrası süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Asya, "Değerli hemşehrilerim, malumunuz 2019 yerel seçimleri için adayların belirleme süreci ilimiz için hayırlısı ile tamamlandı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilmenin bahtiyarlığını yaşamaktayım. Şehrin yeniden inşası için çıktığımız bu yolda bizlere ikinci fırsatı veren genel başkanımıza tekraren teşekkür ederim. Aday adaylık sürecinde partimizin MKYK, MYK ve birim başkan yardımcılarına yapılan anketlerde teveccüh gösteren hemşehrilerime, teşkilat temayül yoklamasında oy kullanan teşkilat mensuplarımıza, Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek, İl Başkanımız Rahmetullah Yaktı'ya duyarlılıklarından ve katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.Aday adaylarına teşekkür eden Başkan Asya, "Seçim sürecinde partimize ilgi gösteren tüm aday adayı kardeşlerime aday adaylık süresindeki nezaketlerinden ve duyarlıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Birlikte el ele, kol kola bu seçimi zaferle taçlandıracağız. Bu yarışın kaybedeni olmadı, olmayacak. Çünkü ortak akıl birlikte yönetim dedik. Birlikte başlatmış olduğumuz değişim ve dönüşüm projesini tamamlamak için bu fırsatı iyi kullanmak adına sizlerle birlikte çalmadık kapı, sıkmadık el bakmadığımız. Cadde, sokak ve girmedik ev bırakmayacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Seçim kampanyası süresince bütün muhalif parti seçmenlerine gerekçeli haklılığımızı anlatarak şehrin hak ettiği değeri bulması için katkılarını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı."Sizlerin karşısına yalın ve sade bir kimlikle sizden biri olarak çıkıyorum" diyen Başkan Asya, "Böylesi bir fırsatı bize lütfeden Rabbime binlerce kez şükürler olsun. İlginize layık olmayı Allah'tan diliyorum. Hayırlı hizmetlerde buluşmak dileğiyle Allaha emanet olun" diye konuştu. - MUŞ