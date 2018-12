Başkan Asya: "Yeni Dönemde de Muhtarlarımız En Yakın Çalışma Arkadaşlarımız Olacak"

13 Aralık 2018 Perşembe 11:01



Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelip, görev süresi içinde muhtarlarla birlikte hareket ettiğini anımsatarak, "Yeni dönemde de muhtarlarımız en yakın çalışma arkadaşlarımız olacak. Bu şehri hep birlikte daha da güzelleştireceğiz" dedi.Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, seçim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ziyaret ve temaslarını belli bir düzende yürüten Başkan Asya, son olarak Muş Ovası Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Turan Süme ve muhtarlar tarafından karşılanan Başkan Asya, bir süre kendileri ile hasbıhal etti. Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Asya, yeni bir seçim dönemine birlikte girdiklerini belirterek, söz konusu sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu. Bugüne kadar muhtarlarla işbirliği içinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, "Biz seçildiğimiz ilk gün bir strateji belirledik. Mahalle muhtarlarımızla özellikle bir konsensüs oluşturduk. Bugüne kadar hemen hemen her ay bir araya geldik. Sizlerle birlikte yöneteceğiz, sizlerle birlikte yürüteceğiz dedik. Söylemlerimizi icraata döktük. Bugün de sivil toplum örgütleri ziyaretimizi muhtarlar derneğimizle başlamak istedik. Sizlerle birlikte bir süreci tamamladık ve aynı zamanda inşallah yeni bir sürece girmiş olacağız. Bizler; ismimiz muhtar olur, belediye başkanı olur, milletvekili olur veya meclis üyesi olur, en nihayetinde seçilmiş insanlarız. Toplumda seçilmişlik adına halka taahhüt ettiklerimizi halkın karşısına çıktığımız zaman ne kadar yerine getirmiş olmanın ya mahcubiyeti ya da onuruyla çıkmış olacağız" dedi.Göreve geldiklerinde halka bazı vaatlerde bulunduklarını ifade eden Başkan Asya, "Bu şehrin altyapısından üstyapısına genel anlamda yaşanan eksik ve aksaklıklarının çözümü noktasında taahhütlerde bulunduk. Biz bu taahhütleri verirken de belki birçok kişiye afaki geldi. Muş Belediyesinin bütçesi o zaman 36 milyon civarında, yapacağız dediklerimiz 200 milyon lirayı aşıyor. 'Nasıl yapacak, belediyeyi mi borçlandıracak' diye düşünenlerde oldu. Ama biz hep şuna inandık; niyet hayrolursa akıbette hayrolur. Allah'a şükürler oldun ki akıbetimiz hayır oldu. Altyapı haricinde herhangi bir kredi kullanmayarak çalışmalarımızı yaptık. Nasıl gerçekleştirdiğimizi merak edenlere proje belediyeciliğinin gereğini yaptığımızı söyledik. Hiç boş durmadık, hemen hemen her bakanlığa projeler sunduk. Takipçisi olduk, sonuçta başarıyı yakaladık. Elhamdülillah geldiğimiz nokta itibari ile halkımıza vermiş olduğumuz sözlerin her birini yerine getirmiş olmanın onurunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.Yeni bir sürece girdiklerini söyleyen Başkan Asya, "31 Mart'ta yapılacak seçimler için yeni bir süreç başladı. 13 aday adayı arkadaş yarıştık. Asla belden aşağı bir saldırıda bulunmadık. Ben bu vesile ile onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar, nezaket örneği sergilediler. Bizler yeniden aday gösterildik ve bir yola çıktık. Hizmet edeceğimiz kadar var olacağımızı biliyoruz. Hiç kimsenin senin kaşına gözüne karşı bir hayranlığı yoktur. Dolayısıyla yeni hedeflerle halkımızın karşısına çıkacağız. Bakıyoruz ki bu şehrin kangren haline gelen, yıllarca süren hiçbir sıkıntısı kalmadı. Altyapı başlandı, devam ediyor. İçme suyu projesi hazır, ihalesi yapılıyor. Doğalgaz yüzde 90'a ulaşılır hale geldi. İçme suyu şebekeleri ve depolarını değiştirdik. Asfalt ve kaldırım çalışmaları şu anda ciddi bir seviyeye ulaştı. Sosyal belediyecilikte kültür ve bilgi evleri; kadınlar, çocuklar ve gençler için ortalama günde bin kişiye ulaşma fırsatı buluyoruz. Sosyal ve kültürel etkinlikler yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz sayesinde başarılı olduk. Dün olduğu gibi ortak akıl ve birlikte yönetim ile bu şehre ne katacağımızın istişaresini hep sizlerle birlikte yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Allah bizi sizlere karşı daha sonra hepimizi kendisine karşı mahcup etmesin temennisi ile dua ve desteklerinizi bekliyorum" diye konuştu. - MUŞ