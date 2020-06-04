Başkan Atabay'dan yeni doğan bebeklere 'hoş geldin' hediyesi

AYDIN (İHA) – Didim'de, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak adına, Didim Belediyesi Hoşgeldin Bebek ekibi tarafından içerisinde temel ihtiyaçların bulunduğu paket hediye ediliyor.

Başkan Atabay'dan yeni doğan bebeklere 'hoş geldin' hediyesi
04.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:52
AYDIN (İHA) – Didim'de, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak adına, Didim Belediyesi Hoşgeldin Bebek ekibi tarafından içerisinde temel ihtiyaçların bulunduğu paket hediye ediliyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projelerden birisi olan "Hoşgeldin Bebek" projesi vatandaşlarza ulaşmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hoşgeldin Bebek ekibi, ilçede ikamet eden ve yeni bebek telaşı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak adına aileleri ziyaret ediyor. Ziyaretler kapsamında ekip tarafından içerisinde temel ihtiyaçların bulunduğu Hoşgeldin Bebek paketini ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın mektubunu ulaştırıyor.

Hoşgeldin Bebek faaliyetinin başladığından bu yana onlarca aileye ulaştıklarını ifade eden Başkan Deniz Atabay, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve mutlu bir Didim'de geleceğe adım atmaları için daima yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Didim Belediyesi, Didim, Bebek, Güncel, Haber

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