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Başkan Atabay, gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla, Didim'de görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

09.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:41Başkan Atabay, gazetecilerle kahvaltıda buluştu
Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla, Didim'de görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, E.Öznur Gündoğdu Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar, ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.

Tüm Gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tek tek kutlayan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, mesleğini layıkıyla yapan, Objektif, tarafsız tüm basın mensubu arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kahvaltının sonunda Başkan Atabay, basın mensuplarına Didim Belediyesi tarafından hazırlanan hediye çantası takdim etti. - AYDIN

Gazeteciler Günü, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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