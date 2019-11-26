Haberler » Güncel » Başkan Atabay, 'Kadınlarımıza destek sağlıyoruz' - Haber

Başkan Atabay, "Kadınlarımıza destek sağlıyoruz"

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü kapsamında kadınlarla bir araya geldiği kahvaltılı programda Belediye olarak kadınlara destek olduklarını ifade etti.

26.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:09Başkan Atabay,
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü kapsamında kadınlarla bir araya geldiği kahvaltılı programda Belediye olarak kadınlara destek olduklarını ifade etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Gününde Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim'in çeşitli bölgelerinden gelen kadınlarla bir araya geldi.

Düzenlenen kahvaltı, programında kadınların dertlerini ve sorunlarını dinleyen ve buna yönelik çözümler sunma konusunda yardımcı olan Başkan Atabay, "Belediyemiz tarafından kadınlarımıza destek sağlıyoruz. Bunlardan birisi belediyemiz katkılarıyla açılan Kadın Uygulamalı Eğitim Merkezimiz, kadınlarımızın üretim yapmasına katkı sağlıyoruz, tabi ki projelerimiz devam edecek, toplumda saygıyı ve sevgiyi en çok hak eden kadınlarımızdır. Kadınlarımıza ne kadar çok destek verirsek, ülkemizin kalkınmasına da o kadar katkı koyarız" şeklinde konuştu. - AYDIN

Didim, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:26 Eski Lübnan Başbakanı Mikati'nin evine doğru ateş açan kişi yakalandı
18:25 Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerine tepki
18:24 - Afrin saldırısı güvenlik kamerasında
18:23 Chp'li özkoç: dokunulmazlığımın kaldırılmasına razıyım
18:20 Kabak ve kestane festivali konuşuldu
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
10:43 Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
06:34 Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
26.11.2019 18:28:34