Başkan Atabay; "Üretimin ve üreticimizin daima yanındayız"

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Akköy üretici pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Başkan Atabay;
19.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:07
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Akköy üretici pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, belediye tarafından Akköy Mahallesi'nde kurulan Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nın önünde yer alan üretici pazarını gezerek pazarcı esnafını ziyaret etti.

Kendi bahçelerinde doğal ve organik ürünler yetiştirerek Didimlilerle buluşturan üreticileri ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a Belediye Meclis üyeleri Kerim Küsmez ve Cengiz Kızıldağ eşlik etti. Pazarcı esnafı bir araya gelerek bir süre sohbet eden Başkan Atabay, alışverişini üretici pazarında gerçekleştirdi.

Pazar yerlerine yapılacak olan sağlıklaştırma çalışmaları ile ilgili pazarcı esnafını bilgilendiren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Emeklerinizin daha fazla değer getirmesi için birlik olmanın tam zamanı, göreve geldiğimiz günden bu yana üretimin ve üreticinin daima yanında olduk ve yapacak olduğumuz projelerle de yanında olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimiz ile ilgili yeni ve güzel çalışmalarımız devam ediyor. Birlikte üreteceğiz, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Akköy, Didim, Güncel, Haber

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