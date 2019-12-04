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Başkan Ataç'a meslekte 50'nci yıl plaketi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a Eskişehir Kütahya Bilecik Diş Hekimleri Odası tarafından meslekte 50'nci yılını doldurması dolayısıyla anı plaketi verildi.

04.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:52Başkan Ataç'a meslekte 50'nci yıl plaketi
Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a Diş Hekimleri Odası tarafından meslekte 50'nci yılını doldurması dolayısıyla anı plaketi verildi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, diş hekimliği mesleğini sürdüren meslektaşları ile bir araya geldi.Eskişehir Kütahya Bilecik Diş Hekimleri Odası tarafından geleneksel hale gelen dayanışma gecesi düzenlendi. Tasigo Otel'de düzenlenen geceye, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. Gecede, diş hekimliği mesleğinde 25, 40 ve 50'nci yılını dolduranlara anı plaketi verildi. Meslekte 50'nci yılını dolduran Başkan Ataç'a, kendisi gibi diş hekimi olan ve derneğin yazmanlık görevini de sürdüren Dt. Cenk Ataç ile Dernek Başkanı Dt. Cihat Arkan tarafından plaket takdim edildi.

Plaketi almasının ardından duygularını aktaran Başkan Ataç, insan sağlığı açısından çok değerli bir mesleğin ferdi olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, "Belediye başkanlığı görevimde, aynı zamanda bir hekim olmamın faydalarını o kadar çok görüyorum ki Bir kente hekim gözü ile baktığınızda, en küçük işten en önemli projenize kadar her şey çok daha insan odaklı oluyor. Çok güzel bir mesleğimiz var, böyle bir meslekte 50'nci yılı dolduruyor olmaktan gurur duyuyorum. Meslektaşlarıma şunları söylemek istiyorum. İnsan sağlığı açısından çok değerli olan mesleğimizin kıymetini bilin. Sağlığınızı iyi koruyun ve daha çok hizmet edin. En büyük dileğim budur. Hepinize, Eskişehir halkına ve insan sağlığına hizmet edeceğiniz uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Gecede Başkan Ataç, meslektaşları ile uzun süre sohbet etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Bilecik, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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