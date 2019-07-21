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Başkan Ataç'a ziyaretler sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, As Emek Yapı Kooperatifi ve Alanyurtlular Derneği yönetimini makamında ağırladı.

21.07.2019 13:01 Başkan Ataç
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, As Emek Yapı Kooperatifi ve Alanyurtlular Derneği yönetimini makamında ağırladı.

Başkan Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak As Emek Yapı Kooperatifi Başkanı Kadir Ocak ve yönetimi ile Alanyurtlular Yardımlaşma, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Kartal ve yönetimi Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde konukları Başkan Ataç'a başarılı çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederken, gelecek dönem çalışmalarında da başarılar diledi. Başkan Ataç, misafirlerine teşekkür ederek, sivil toplum kuruluşları ve Eskişehirliler ile bir arada olmaya ve daha yaşanılabilir bir Tepebaşı için birlikte çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretlerde günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

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