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Başkan Ataç Azerbaycanlı gençler ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları ile bir araya geldi.

30.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:21 Başkan Ataç Azerbaycanlı gençler ile buluştu
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları üyesi Javid Amirov, Agshin Osmanov ve Nilufar Hasanova, Başkan Ataç'a dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Konukları Başkan Ataç'a, Azerbaycan Türklerinin sembolik olarak birlik ve beraberlik günü olan 31 Aralık Dünya Azerbaycanlıların Hemreylik (dayanışma) Günü'nden de bahsetti.

Konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Ataç da "Azerbaycan halkının 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Gününü en içten dileklerimle kutlar, bu anlamlı günün tüm dünyada birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Azerbaycan, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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