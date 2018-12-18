Başkan Ataç, Bilgilendirme Toplantılarını Yeşiltepe Mahallesi'nde Sürdürdü

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Yeşiltepe
Mahallesi'nde kadınlar ile buluştu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli kadınlar ile bilgilendirme toplantılarında bir araya gelmeyi sürdürüyor. 700 kadının katıldığı toplantı bu kez Yeşiltepe Mahallesi sakinleri için düzenlendi. Bir davet salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak konuşan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem
Kuşaçıkgöz, "Sayın Başkanımız Ahmet Ataç sayesinde yine bir aradayız, çok mutluyum. Ahmet Başkanımızı dört yıldır tanıyorum ve bugün diyorum ki iyi ki tanımışım, iyi ki var, iyi ki başkanımız" diye konuştu.
"Muhtarlık - belediye ilişkisi çok önemlidir"
Ardından konuşan Başkan Ataç ise konuşmasına Muhtar Kuşaçıkgöz'e teşekkür ederek başladı. Başkan Ataç, "Muhtarlık - belediye ilişkisi çok önemlidir. Bizim kapımız tüm muhtarlarımıza, tüm siyasi düşüncelere açık. 1999'dan bugüne kadar kapım hiçbir zaman kapanmamıştır. Herkes rahatlıkla gelebilir. Bunca yıldır Eskişehir'de zannetmiyorum ki tek bir hemşehrimiz, benimle görüşmek isteyip de bunu başaramamış olsun. Bizler zaten gücümüzü sizlerle yan yana olmaktan alıyoruz. Aynı şekilde sizlerin de kapısı bana her zaman açık oldu. Zor günde, iyi günde, düğünde de cenazede de her gün beraberiz. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Bugün tam 28 tane Belde Evimiz oldu"
Konuşmasında daha sonra Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, Belde Evleri'nin kadınlar tarafından çok sevildiğini vurgulayarak, "Sizlerin en çok sevdiğiniz konu ile başlamak istiyorum; Belde Evleri. Bu merkezlerimizden çocuklarımız ve erkeklerimiz de faydalanıyor ama asıl hedefinde siz kadınlara ulaşmak var. Her kadınımızın rahatlıkla ulaşabilmesi için sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Bugün tam 28 tane Belde Evimiz oldu. Bu merkezlerde spor yapıyorsunuz, arkadaşlıklar kuruyor ve sosyalleşiyorsunuz, eğitimlere katılarak bir şeyler öğreniyorsunuz. Yılsonu sergileriniz açılıyor, katıldığım zaman o kadar seviniyorum ki; 'İyi ki bu güzel projeyi hayata geçirdik' diyorum. Çünkü Eskişehirli kadınların kendisini geliştirdiğini, bir şeyler ürettiğini görmek çok büyük bir gurur" diye konuştu.
"4 senede 46 bin çocuğumuz bu merkezimizden yararlandı"
Konuşmasının devamında Deneyimli Kafe, Yaşam Köyü, Engelliler Montaj Atölyesi, temiz enerji çalışmaları, Su Sporları Merkezi, Şirintepe
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği gibi hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, "Şirintepe'de bulunan Çocuk Ağız Diş Sağlığı Polikliniği, bir diş hekimi olarak çok istediğim bir projeydi. Bizim neslimiz ağız ve diş sağlığı konusunda çok çekti ama çocuklarımız çekmesin istedim. 4 senede 46 bin çocuğumuz bu merkezimizden yararlandı, kimse de 1 lira para ödemedi. İşte, sosyal belediyecilik böyle olur. Eğer biz bebeğimizi, çocuğumuzu, yaşlımızı, hastamızı, engellimizi, kadınımızı, erkeğimizi düşünmezsek başka ne işe yararız? Bir belediye başkanı asfalt ile övünemez, yaptığı yeşil alan ile övünemez. Bunlar çünkü zaten yapmakla mecbur olduğumuz şeyler. Mesela Tepebaşı bölgesinde 2 bin dönüm yeşil alanımız var. Türkiye
ortalamasının çok üzerindeyiz, kişi başına 11-12 metrekare yeşil alan düşüyor. 1999 yılındaki Tepebaşı'nı düşünün; bakımsız, küçük bir ilçe ne noktaya geldi? Çamurdan, tozdan geçilmiyordu. 1999 seçimlerinde, Mart ayında Sütlüce'de ayakkabım çamurda kaldı. Bunun üzerine göreve geldik ve tüm bölgenin üstyapı sorununu giderdik, bugünlerimize şükür. Bunlar hep sizlerin destekleri sayesinde oldu. Ben Tepebaşı'nda belediye başkanlığı yapmaktan büyük gurur duyuyorum" diye belirtti.
Kadınlardan yoğun alkış alan konuşmasının ardından Başkan Ataç, katılımcılardan gelen soru ve talepleri de dinledi. Ayrıca mahalleli kadınlar Belde Evi'nde öğrendikleri teknikler ile işledikleri şalı da Başkan Ataç'a hediye etti. Yeşiltepeli kadınlar, Başkan Ataç'a verdiği bilgiler ve gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı da teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Ahmet Ataç,Tepebaşı,Yeşiltepe
Kaynak: İHA