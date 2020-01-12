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Başkan Ataç çekme helva yaptı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şükranlılar Derneği'nin düzenlediği gecede çekme helva yaptı.

12.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:13Başkan Ataç çekme helva yaptı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şükranlılar Derneği'nin düzenlediği gecede çekme helva yaptı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın 'de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile temasları sürüyor. Bu kapsamda davet edildiği Şükranlılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin dayanışma gecesine katılan Başkan Ataç, dernek üyeleri ile bir araya geldi. Buluşmada Dernek Başkanı Kadri Ay ve üyelerle selamlaşan Ataç, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Ataç, daha sonra 5'incisi düzenlenen dayanışma gecesinde her yıl yapılan "çekme helva" yapımına katıldı. Çekme helva yapan Başkan Ataç, sazlar eşliğinde söylenen türkülere de eşlik etti.

"Vatandaşlarımızla her zaman bir bütün olmaya devam edeceğiz"

Buluşmaya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Eskişehir'de tüm vatandaşlarımız ile gece gündüz bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Sağ olsun hemşehrilerimiz bizlere gösterdikleri ilgiyi eksik etmiyorlar, ben de elimden geldiğince onları yalnız bırakmıyorum. Bu akşam da Şükranlılar Derneğimizin samimi buluşmasında yer aldığım için çok mutluyum. Vatandaşlarımızın dernekler aracılığı ile birlik ve beraberlik içinde olması, gelenek ve görenekleri yaşatması mutluluk verici. Beni ağırladıkları için Şükranlılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kadri Ay ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Bu sıcak ortamı paylaşmak çok keyifliydi. Vatandaşlarımız ile her zaman bir bütün olmaya devam edeceğiz. Eskişehirliler ile güzelliklerin yanı sıra zorlukları paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dernek Başkanı Ay ve üyeler de her zaman yanlarında olduğu için Başkan Ataç'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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