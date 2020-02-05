Haberler » Yaşam » Başkan Ataç duayen sanatçıya ödülünü verdi - Haberler

Başkan Ataç duayen sanatçıya ödülünü verdi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 27. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katılamayan duayen sanatçı Nevra Serezli'nin, Yaşam Boyu Başarı ödülünü takdim etti.

05.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:50Başkan Ataç duayen sanatçıya ödülünü verdi
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 27. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katılamayan duayen sanatçı Nevra Serezli'nin, Yaşam Boyu Başarı ödülünü takdim etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 25 Ocak Cumartesi günü düzenlenen 27. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katılamayan usta sanatçı Nevra Serezli ile bir araya geldi. Eskişehir'de sahnelenen "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunu için kente gelen Serezli ile Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde buluşan Başkan Ataç, oyunun sonunda kendisine ödülünü takdim etti. Sahnede bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz törende unutulmaz gazeteci Uğur Mumcu'yu andık. 19 kategoride ödül verdiğimiz gecede, Yaşam Boyu Başarı kategorisinde Nevra Serezli'nin de ödülü vardı. Kendisinin tiyatro ile geçirdiği 53 başarı dolu yıldan dolayı bu ödül layık görüldü. Nevra Serezli'ye bu ödülü takdim etmekten dolayı mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Aldığı ödülden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Serezli ise "Oyunum olduğu için törene katılamamıştım. Bu ödülden dolayı çok mutlu oldum. En güzel yerde, kalbimde saklayacağım, çok teşekkürler" diye konuştu.

Sevilen sanatçı Serezli ve Başkan Ataç, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ni dolduran tiyatroseverlerden alkış aldı. - ESKİŞEHİR

Nevra Serezli, Uğur Mumcu, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 17:28:56