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Başkan Ataç esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Atlıhan El Sanatları çarşı esnafını ziyaret etti.

14.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:51
Başkan Ataç esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Atlıhan El Sanatları çarşı esnafını ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gelen davetler üzerine gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Atlıhan El Sanat Sanatları Çarşısı'nda bulunan Dorlion Hediyelik Eşya işletmecisi Gürsoy Daşdemir'e ziyarette bulundu. Daşdemir'e bol kazançlar temennilerini ileten Ataç, temsili siftah parası takdim etti. Ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Daşdemir de Başkan Ataç'a lületaşından adına yapılmış bir isimlik hediye etti.

Daha sonra Başkan Ataç, çarşıda bulunan diğer esnafları da gezerek, hayırlı işler diledi. Ataç, "Eskişehirli esnaf kardeşlerimiz ile temaslarımız devam ediyor. Esnaflarımız ile buluşmalarımız hem keyifli hem de verimli geçiyor. Sohbet ederken kent meseleleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuyoruz. Atlıhan Çarşısı'nda faaliyet gösteren ve bizleri samimiyet ile karşılayan tüm esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Ataç ile hatıra fotoğrafı çektiren çarşı esnafı ise, ziyaretlerinden ötürü duydukları memnuniyeti ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

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