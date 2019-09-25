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Başkan Ataç evlere konuk olmaya devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Şarhöyük Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesine konuk oldu.

25.09.2019 14:34Başkan Ataç evlere konuk olmaya devam ediyor
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Şarhöyük Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesine konuk oldu.

Başkan Ataç, vatandaşların evlerine konuk olmaya devam ediyor. Son olarak Şarhöyük Mahallesi'nde ikamet eden Havva Kaya ve ailesine konuk olan Ataç, Mahalle Muhtarı Abdullah Tepekaya ve komşularının da bulunduğu ev ziyaretinde vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Kaya ailesine olan ziyaret, aile bireyleri ve diğer misafirlerle çektirilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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