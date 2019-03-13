Başkan Ataç Hasta Ziyaretlerini Sürdürüyor

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, ev ve hasta ziyaretleri kapsamında Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor.
Hasta ziyaretlerini sürdüren Başkan Ataç, Hacı Ali Bey
Mahallesi'nde ikamet eden Muammer Tetik'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Mahalle Muhtarı Selma
Savaş'ın da bulunduğu ziyarette ailesinden Muammer Tetik'in sağlık durumu hakkında bilgiler alan Başkan Ataç, kendisine acil şifalar temenni etti. Muammer Tetik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Buluşma, ailece çektirilen hatıra fotoğrafı ile birlikte sona erdi. - ESKİŞEHİR
Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
Kaynak: İHA