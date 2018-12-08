Başkan Ataç'ın Kadınlarla Bilgilendirme Toplantısı

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Tunalı Mahallesi sakini çok sayıda kadın ile bilgilendirme toplantısında buluştu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahallelerde düzenlenen bilgilendirme toplantılarında kadınlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak 23 Nisan
Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer
, Tunalı Mahallesi Muhtarı İbrahim Baki
ve çok sayıda kadın katıldı.
Etkinlikte kadınlara hitap eden Başkan Ataç Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verirken, gösterdikleri yoğun katılım için de teşekkür etti. Başkan Ataç, "Sizleri burada böyle görmek o kadar mutluluk verici ki anlatamam. Kadın hemşehrilerim çıktığım yolda beni hiç yalnız bırakmadı. Erkekler de duyduklarında kızmasınlar ama en çok kadınlarımızın desteğini hissettim. Ben de hemen her mahallemizde sizler için merkezler açmaya, size yönelik projeler geliştirmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz, 5 Aralık
gibi sizin için bir tarihi, çok özel kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkı kazanmasının yıl dönümünü geride bıraktık. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Çünkü Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk
'ün kadın hakları konusunda dünyaya örnek olan tutumu, kadınlarımıza kazandırdığı çağının ötesindeki haklar, günümüzde bile tüm dünyanın takdirini toplarken, bize de ilham vermeye devam ediyor. Ata'mızın, 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözlerini düstur edinen bizler; yaptığımız her işte kadınlarımızı gözetiyor, her projemizin merkezine kadınlarımızı koymaya gayret ediyoruz. Belde Evlerimiz, Hanımeli Sokağımız, Mutfak Atölyemiz, kültür turlarımızın yanı sıra birçok merkezimizde gerçekleştirdiğimiz onlarca kültür, eğitim ve spor faaliyetlerimiz ile kadınlarımıza güzel ortamlar ve fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Sizler de bu etkinliklere gösterdiğiniz yoğun katılım ile bu güzel işlere sahip çıktınız. Merkezlerimize gösterilen yoğun ilgi ve aşırı talep beni o kadar mutlu ediyor ki Sizler zaten beni çıktığım yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadınız, hep destek oldunuz. Size şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
"Tepebaşı sizler sayesinde güzel"
Konuşmasının devamında Tepebaşı Belediyesi'nin sergilediği başarılı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile Türkiye
'de örnek bir yer olduğunu belirten Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi bugün Türkiye'de örnek gösterilir, yurtdışında adından söz ettirir bir noktaya geldi. Bu güzel gelişmeler ve başarılar, ebetteki bizim kara kaşımız, gözümüz için gelmiyor; yapılan başarılı işler, örnek projeler ile sağlanıyor. Sizlerin verdiği destek olmasa, emin olun bunların hiçbirini başaramazdık. Sizler Tepebaşı'nda yaşanan tüm güzel gelişmelerin başrolündesiniz, Tepebaşı sizin sayenizde güzel. Birlikteliğimize, gönül birliğimize nazar değmesin. Gösterdiğiniz teveccüh için tekrar tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'den sadece Ahmet Başkan katıldı"
Ardından konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise "Ahmet Başkanım belki anlatmamıştır, ama geçenlerde İngiltere
'de dünyanın çeşitli ülkelerinden 100 belediye başkanın katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Türkiye'den sadece Ahmet Başkan katıldı. Tepebaşı Belediyesi'nin projeleri sadece Eskişehir'de değil, Türkiye'de de örnek oluyor. Sosyal eğitimlerle kendinizi geliştirebilirsiniz, böyle imkanlar sunulduğu için şanslısınız. Ahmet Başkan'ın ağzından asla bir siyasi ayrım duyamazsınız. Aslında bir siyasi parti mensubu ama ayrım yapmadan örnek hizmetler gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.
Başkan Ataç ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projelerinden de bahsettiği konuşmasının ardından katılımcı kadınlardan gelen soruları da cevapladı. Buluşma, çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona ererken; Başkan Ataç merkezde bulunan sınıfları ziyaret ederek çocuklarla da buluştu. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Ahmet Ataç,Tepebaşı
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:35