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Başkan Ataç'ın Öğretmenler Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:21Başkan Ataç'ın Öğretmenler Günü mesajı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İlk eğitime aile ortamında ve anne kucağında başlayan bireyin okul öncesi eğitimle birlikte tanıştığı öğretmen, onun kişiliğinin oluşmasında da önemli bir yere sahiptir. Toplumun bilinçli, sorgulayan, araştıran ve ülkesine yararlı bireylerden oluşmasında bilgisi ve emeğiyle çaba harcayan öğretmenlerimizin ne denli önemli bir görevi yerine getirdiği ortadadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de, öğretmenin önemini vurgularken, gençliğin toplumun geleceği demek olduğunu ve gelecek nesillerin de öğretmenlerin eseri olacağını belirtmiştir. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

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