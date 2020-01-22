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Başkan Ataç'ın STK temasları sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği'ni ziyaret etti.

22.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:57Başkan Ataç'ın STK temasları sürüyor
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği'ni ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, 'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ile temasları sürüyor.

Başkan Ataç bu kapsamda merkezi Eskişehir olan Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ayten Tomsuk ve yönetimi, ziyaretinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür ederken dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Tomsuk ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Ataç, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da teşekkür etti.

Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

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22.01.2020 19:50:05