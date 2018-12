Başkan Ataç Maden Emekçileri ile Bir Araya Geldi

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:43



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:43

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Madenci Kadınlar Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği üyesi maden emekçileri ile bir araya geldi.4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte madencilik yaparak geçimini sağlayan emekçiler, Tepebaşı Belediyesi'nin Su Sporları Tesisi ve Aşağısöğütönü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Köyü gibi merkezlerin yanı sıra kent gezisi yaparak güzel bir gün geçirdi. Gezi sonunda madencilere katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç emekçilerin gününü kutlayarak, "Kadınların örgütlenmesi gerçekten çok önemli. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Bu bir başlangıçtı. Bundan sonra yönetimle görüşmelerimiz olur ve sizin mutlu olmanız için ne gerekiyorsa el birliğiyle yaparız. Benim her zaman söylediğim bir şey var; evde kadının yüzü gülüyorsa, herkesin yüzü güler. Kocanın da yüzü güler, çocukların da yüzü güler. Onun için sizin mutluluğunuz çok önemli. Hepinizin emeğinize sağlık, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nüz kutlu olsun. Çalışırsak kazanırız, yol alırız ve her şey daha iyi olur. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.Madenci Kadınlar Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Canan Geçit ve Koçhanlar Madencilik sahibi İbrahim Koçhan da gösterdiği duyarlılıktan ötürü Başkan Ataç'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ESKİŞEHİR