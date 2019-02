Başkan Ataç Makina ve İnşaat Mühendisleri Odalarına Ziyaret

Kaynak: İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç TMMOB'a bağlı Makina ve İnşaat Mühendisleri Odalarını ziyaret etti.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar ve Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile birlikte TMMOB'a bağlı Eskişehir Makina Mühendisleri Odası ve Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası'nı ziyaret etti. İlk olarak Eskişehir Makina Mühendisleri Odası'nı ziyaret eden heyet, burada Şube Başkanı Atila Tomsuk ve oda yetkilileri ile bir araya geldi."Eskişehir halkı topraklarına bağlı bireylerden oluşuyor"Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kömürlü termik santral konusunun Eskişehir'i bekleyen en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Projenin duyulması ile birlikte doğal olarak büyük bir tepki oluştu. Gururla söyleyebilirim ki Eskişehir halkı topraklarına bağlı bireylerden oluşuyor. Bir esnafın dükkanının yanması neyse; bu topraklara kömürlü termik santral yapılmak istenmesi de tarım üreticileri için benzer anlamlar taşıyor. Santralin gündeme gelmesi ile birlikte de doğal olarak bir tepki oluştu, Eskişehir'in kıymetini bilen bilinçli vatandaşlarımız ile birlikte bu işe karşı çıkan TMMOB'a bağlı meslek odalarımız da titizlikle teknik çalışmalar yürüttü, kamuoyunu aydınlattı. Hukuki açıdan önemli mesafeler kat etmiş olsak da bu mesele Eskişehir gündeminden tamamen kalkıncaya dek, bir arada olmaya ve her kulvarda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.Eskişehir Makina Mühendisleri Odası Başkanı Atila Tomsuk da konunun hassasiyet ile takibine devam edeceklerini ifade ederken konuklarına da ziyaretleri için teşekkür etti.Başkan Ataç ve beraberindekilerin bir sonraki durağı ise TMMOB'a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi oldu. Oda Başkanı Deniz Kılıç ve yönetiminin misafiri olan heyet, burada da kent ve ülke gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulundu."Diliyorum ki ekonominin bu kötü gidişatı bir an önce son bulur"Başkan Ataç burada yaptığı konuşmada, "Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı zor günlerden geçiyoruz. Diliyorum ki ekonominin bu kötü gidişatı bir an önce son bulur ama durum çok da iyi görünmüyor. Birçok inşaat firmasının kepenk kapattığını üzülerek gözlemliyoruz. Doğal olarak sizler de bu durumdan etkileniyorsunuz. Ülkede önemli olumsuzluklar var, bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Gencecik mühendislik fakültesi mezunları, işsizlik ile boğuşuyor. Bu sorun ve sıkıntılar ile dolu sürecin bitmesi ve tüm iş alanları ile birlikte inşaat sektörünün de normale dönmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.İnşaat Mühendisleri Odası yetkilileri de konuk heyete ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek teşekkürlerini iletti. Ziyaretler, çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - ESKİŞEHİR