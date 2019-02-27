Başkan Ataç Mimarlar ile Buluştu

Kaynak: İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi'ne ziyarette bulundu.Gerçekleşen buluşmada Oda Başkanı Serdar Çavdar ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Ataç, kent ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, mimarlar ile uzun süre sohbet etti. Ziyarette mimarların kentlerin gelişiminde büyük önem taşıdığına değinen Başkan Ataç, "Kentimizin en seçkin akademik meslek odalarından birisinde olmaktan çok mutluyum. Sizlerle birlikte kent meseleleri üzerine sohbet etmek hem çok keyifli hem de çok verimli. Çünkü mimar gözü ile olaylara bakılmasını önemsiyorum. Bugün bana gösterdiğiniz sıcak karşılama ve sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Meslek odalarının tamamı ile olduğu gibi sizlerle de ilişkilerimiz samimiyet içinde devam edecek" ifadelerini kullandı.Çavdar da Başkan Ataç'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek kendisine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR