Başkan Ataç Öğretmenler ile Buluştu

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede çok sayıda eğitimci ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen dayanışma yemeği yoğun katılım ile gerçekleşti. Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü
ve çok sayıda öğretmen ile aileleri katıldı.
Gecede ilk olarak mesleğinde 44 yılı doldurmuş olan öğretmen Gülcan Kaçan bir konuşma yaparak, "Bu güzel buluşmayı bizlere sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a hepimiz adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 24 Kasım, Türk öğretmenlerinin onur ve şeref günüdür" dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da buluşmada öğretmenlere hitap ederek, " Atatürk
'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyen çocuklar yetiştiren değerli öğretmenlerimiz, gününüz kutlu olsun, hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 9 yıldır düzenlediğimiz bu etkinlik, her yıl daha da ilgi görerek devam ediyor. Böyle bir günde sizlere sorunlarınızdan bahsederek canınızı sıkmak istemem çünkü çalışan ya da çalışamayan tüm öğretmenlerimiz çok zor durumda. Onun yerine siz eğitimcilere güzel bir haber vereyim Tepebaşı Belediyesi olarak kent merkezinde bir ilki gerçekleştirerek Matematik Evi'nin açılışını yaptık. Güzel ve farklı metotlar ile başarılı olacağını tahmin ettiğimiz bir çalışma gerçekleştirdik. Burada vatandaşlarımız matematiği eğlenerek öğreniyor. Tabi matematik, geometri denilince akla Mustafa Kemal Atatürk
ve çalışmaları geliyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle ve minnetle anıyorum. Eğitime verdiğimiz bir diğer destek ise Tepebaşı Kent Enstitüsü oldu. Herkese online olarak eğitimde fırsat eşitliği sağlayan bu uygulamamız ile de iftihar ediyoruz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Tepebaşı Belediyesi tarafından öğretmenlere karanfil takdim edilen gece, Mesut Girgin'in şarkıları ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
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