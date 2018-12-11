Başkan Ataç, Şirintepe'de Vatandaşla Buluştu

11 Aralık 2018 Salı 17:08



11 Aralık 2018 Salı 17:08

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Şirintepe Mahallesi sakinleri ile Örnek Blokları Sosyal Tesisleri'nde Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Ataç, 2009 yılından itibaren yaklaşık 75 yeni merkezin hizmete sunulduğuna dikkat çekti. Hizmete geçen tesislerin başında kadınların yoğun olarak kullandığı Belde Evlerinin olduğu belirten Ataç, "Sosyal merkezlerimizden Deneyimli Kafeler de sayı olarak arttı. Buralarda da hem kadınlarımız hem de erkeklerimize yönelik eğitim faaliyetleri oluyor. Ayrıca vatandaşlarımız özel günlerinde yine mahallesindeki Deneyimli Kafe'de buluşuyor, bir araya geliyor. Biz Belde Evi ve Deneyimli Kafe gibi vatandaşlarımızın eğitim alırken sosyalleşebildiği projeleri hayata geçirirken, rutin belediyecilik çalışmalarını da hiç aksatmadık. Bizim belediyecilik anlayışımız da tam olarak bu. Temizlik çalışmaları, üstyapı hizmetleri zaten aksatılmadan sürüyor. Ekiplerimiz görevlerini kusursuz biçimde yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Biz sosyal projelerimizi, bunların üstüne koyarak yapıyoruz" dedi."İlgi görmeyen bir tane mekanımız yok"Tepebaşı Belediyesi olarak gerçekleştirilen projelerin vatandaşlara gündelik hayatlarında da fayda sağladığını dile getiren Ataç, "İnsana dokunan, onlara gündelik hayatlarında fayda sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Ne kadar doğru işler yaptığımızı da yine vatandaşlarımızdan anlıyoruz. 75 yeni merkezden ilgi görmeyen bir tane bile mekanımız yok. Hepsi kadınlarımızla, erkeklerimizle, çocuklarımızla dolup taşıyor ve bunu görmek bizim tüm çabamıza değiyor, emeklerimizin karşılığı oluyor. Tepebaşı Belediyesi ürettiği başarılı projelerle, toplumun tamamını kucaklayan hizmet anlayışı ile bu noktalara geldi. Bugün dünyada bile adımız duyuluyor ve Türkiye'ye örnek olacak birçok işe imza atıyorsak, bunları sizlerin desteği ile başarıyoruz. Tepebaşı, sizlerin desteği ile yükselen bir değer olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı."Eskişehirliler güzel hizmetin kıymetini biliyor"Toplantıda soru ve talepleri dinlerken camilere verdiği destekten dolayı teşekkür edilmesi üzerine konuşan Başkan Ataç, "Tabi ki camilere destek vereceğiz. Bakın, her yerde belediyemizin yaptığı çalışmaları anlatıyorum ancak bu konuda laf etmem. Burada da siz konuyu açtığınız için söyledim; ben seçimler bittiğinde siyaseti bırakırım ve hizmete başlarım. Camilerimiz, okullarımız hepimizin. Elbette üzerimize düşen bir görev olduğunda yerine getiriyoruz. Ben bu yerlerde siyaset yapılmasına karşıyım. Biz buralara hizmetle gireriz, siyasetle değil. Bırakınız camiyi, okulu ben belediyede bile siyaset yapmıyorum. Tüm ekibimiz ve çalışanlarımız ile işimize adapte oluyoruz. Hizmetleri tüm kente ulaştırıp en iyi şekilde vatandaşa ulaştığınız zaman siyaset yapmanıza zaten gerek kalmıyor. Eskişehirliler yaptığımız güzel işlerin kıymetini çok iyi biliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR