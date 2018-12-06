Başkan Ataç'tan 100 Gönüllü Gence Teşekkür

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen 5 Aralık
Dünya Gönüllüler Günü etkinliğinde bir araya geldiği 100 gönüllü gence, gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 19 Mayıs
Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra 100 gönüllü katıldı. Gönüllülerin Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından ağırlandığı etkinlikte konuşan Başkan Ataç, "Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla bir araya geldik. Gençlik Merkezleri ile genç kardeşlerimize yıllardır hizmet ediyorsunuz. Gönüllülük, çok güzel anlamlar taşıyan bir kelimedir. Sosyal projelerde yer alarak başarılı bir iş çıkarmak çok değerli. Bir işin içinde gönüllüler varsa o iş de ayrıca keyifli ve özel oluyor. Gençlik merkezlerimize kayıt zamanlarında geldiğimde, sonu gözükmeyecek kadar uzun kuyruklar oluşuyor. Kuyruktaki gençlerimiz ile sohbet ediyorum, hiçbir zaman şikayetleri olduğunu görmedim. Bundan bile anlaşılıyor ki ortaya güzel işler çıkıyor. Bu açıdan hepinize tek tek teşekkür ediyorum, bu sizlerin başarısıdır. Hepinizi gösterdiğiniz özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Etkinlikte daha sonra gönüllülere hediye takdim edilirken gönüllü temsilcileri de söz alarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Program, gönüllülerin Başkan Ataç ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR
19 Mayıs,5 Aralık,Ahmet Ataç,Tepebaşı
06 Aralık 2018 Perşembe 15:55