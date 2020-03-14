Başkan Ataç'tan 14 Mart mesajı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yayımladığı mesaj ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
14.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:05
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yayımladığı mesaj ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Mesajında, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Ataç, "İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı birer birey olmalarından geçmektedir. Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği en temel haktır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi ise nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. İnsan sağlığının korunması ve sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu çabanın değeri ölçüsüzdür. Toplumsal sağlığın önemini özellikle anladığımız şu günlerde, aynı zamanda bir hekim olarak, gece ve gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerime de sağlıklı günler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Mesajında, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Ataç, "İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı birer birey olmalarından geçmektedir. Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği en temel haktır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi ise nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. İnsan sağlığının korunması ve sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu çabanın değeri ölçüsüzdür. Toplumsal sağlığın önemini özellikle anladığımız şu günlerde, aynı zamanda bir hekim olarak, gece ve gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerime de sağlıklı günler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Tıp Bayramı, Ahmet Ataç, Tepebaşı, 14 Mart, Yaşam
Manşet
Haberler
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Haberler
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Haberler
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Haberler
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Haberler
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Haberler
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Haberler
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı