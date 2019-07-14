Başkan Ataç'tan 15 Temmuz mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Ataç mesajında "15 Temmuz 2016 tarihini, ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişimi olarak, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. Bu saldırı karşısında tüm siyasi partilerin kararlı duruşu, yüce Türk Milleti'nin Cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkması demokrasi dışı girişimin başarılı olmasına engel oldu. Bu süreçte birçok vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz hayatını kaybederken, tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokrasimizin temsil merkezi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombalar düştü. Darbelerin karanlık yüzünü defalarca görmüş Türk halkı, siyasi parti ve etnik köken gözetmeksizin bu saldırı karşısında dimdik durdu. Uluönder Atatürk'ün de söylediği gibi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Türk milleti de sivil ya da askeri hiç bir otoriter gücün kendi egemenliğini yok saymasına, laik ve demokratik yönetim şeklinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyecektir. Hiçbir güç, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberlik ve barış içinde yaşama arzusunun önüne geçemez. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA