Haberler » Yaşam » Haber

Başkan Ataç'tan 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

03.10.2019 16:05Başkan Ataç'tan 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü mesajı
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç'ın 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü ile ilgili yayımladığı mesajında, çağdaş toplumların belirleyici özelliklerinden birinin de, hayvan haklarının kanunlar ile korunması ve bu kanunların sağlıklı bir şekilde uygulanması olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de hayvanlara karşı işlenen suçların gün geçtikçe arttığını ifade eden Ataç, "Hayvan haklarına yönelik kimi eksiklikler, önemli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Oysa çoğu zaman aynı çevreyi paylaştığımız hayvanlar da insanlar gibi yaşam hakkına sahiptir. Hayvan Hakları Bildirgesi'nde ortaya koyulan değerlere sahip çıkarak, bunları işler hale getirmek için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve eğitsel çalışmalara daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Hayvan Hakları Bildirgesi'nde de işaret edildiği gibi toplum içinde ve onunla iç içe yaşayan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun şekilde yaşama hakkına sahiptir. Sokak hayvanlarının yaşam haklarının korunması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi açısından yerel yönetimlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Tepebaşı'nda, Doğal Yaşam Merkezimiz tarafından sürdürülen çalışmalar ve işbirlikleri sayesinde her yıl binlerce sokak hayvanını tedavi etmekle kalmıyor, yine binlercesini sahiplendiriyor, çocuklarımızın hayvan hakları bilinci kazanması için çeşitli geziler ve eğitim programları düzenliyoruz. Hayvanlara karşı uygulanan şiddet ve kötü muamelenin son bulduğu bir dünya umuduyla, Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü'nü kutluyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
17:33 Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan Karşıyaka'ya ziyaret
17:19 Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler teşviklerden faydalanamaz
17:10 Kazım Kurt koca çınarları unutmadı
17:10 Tarım işçilerinin çadırları ilaçlanıyor
16:43 Kars'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
16:39 Başkan Babaoğlu, muhtarlarla bir araya geldi
16:06 Genç ve tecrübeli sanayiciler bir araya geldi