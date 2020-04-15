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Başkan Ataç'tan emekliye ayrılan Tütüncü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü'nün görevini tamamlayarak emekli olması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:26
Başkan Ataç'tan emekliye ayrılan Tütüncü mesajı
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü'nün görevini tamamlayarak emekli olması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Tütüncü'nün başarılı bir görev sürecini geride bıraktığını belirten Başkan Ataç, "1995-2000 ve 2013-2020 yılları arasında kentimizde görev yapan Eskişehir'imizin kıymetli Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü'nün başarılar ile dolu görev hayatını tamamlayarak emekli olmasının verdiği kıvancı kendisi ile paylaşıyorum. Sayın Tütüncü bürokrasinin örnek bir temsilcisi olmakla birlikte Atatürk ilkelerine bağlı, görevini başarı ile yerine getiren bir devlet insanıydı. Görev süresince her zaman destekçimiz olmuş, valilik ile ilişkilerimizde sağlam bir köprü olarak iş birliğini esirgememiştir. Eskişehir'e önemli katkıları bulunan Sayın Tütüncü'nün emekli olmasına hem sevindim hem de üzüldüm. Kendisine kentimiz için sürdürdüğü çalışmalardan dolayı tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyor, emeklilik yaşamında kendisi ve ailesi için sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Yaşam
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