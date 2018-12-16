Başkan Ataç'tan Eskişehir Kitap Fuarı'na Ziyaret

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Eskişehir
Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanını gezen Başkan Ataç, usta gazeteci Yılmaz Özdil
ile de bir araya gelerek sohbet etti.
Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası - TÜYAP Fuar Merkezi'ni ziyaret etti. Fuar alanını gezen Başkan Ataç, sevilen kitabı Mustafa Kemal'i Eskişehirli okuyucuları için imzalamak üzere fuara katılan gazeteci Yılmaz Özdil ile bir araya geldi. Gazeteci Özdil ile sohbet eden Başkan Ataç, Atatürk
'ü anlattığı kitabının ulaştığı başarıdan dolayı da Özdil'i tebrik etti. Yılmaz Özdil de Mustafa Kemal kitabını imzalayarak Başkan Ataç'a hediye etti. - ESKİŞEHİR
Ahmet Ataç,Tepebaşı,Eskişehir
16 Aralık 2018 Pazar 15:01