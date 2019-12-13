Haberler » Yaşam » Başkan Ataç'tan Karaisalı Belediyesi'ne ziyaret - Haberler

Başkan Ataç'tan Karaisalı Belediyesi'ne ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Adana'nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile bir araya geldi.

13.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:35Başkan Ataç'tan Karaisalı Belediyesi'ne ziyaret
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 'nın Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, Adana'nın Karaisalı ilçesinin Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Ataç'ın eşi Sena Ataç'ın yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve eşi Nesrin Akay da yer aldı. Ziyaret esnasında Başkan Ataç ve Aslan, ilçelerinde hayata geçirdikleri ve geçirmeyi planladıkları projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, misafirperverliğinden dolayı Aslan'a teşekkürlerini sunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan da, Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ataç'ın Karaisalı ziyareti, ilçenin Vezirköprü başta olmak üzere turistik yerlerinde gerçekleştirilen geziyle sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a taziye ziyareti

İlçeden ayrıldıktan sonra Başkan Ahmet Ataç ve eşi Sena Ataç Adana'ya geçti ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kayınpederinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Başkan Karalar'a ve eşi Nuray Karalar'a taziye ziyaretinde bulundu. Ataç, ziyaretinde Karalar ailesine başsağlığı dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Saadettin Aslan, Karaisalı, Tepebaşı, Adana, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

18:05 Alkol satışı cinayetinde savcı müebbet istedi - Haberler
18:03 Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
18:02 HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına... - Haberler
18:01 Sokak ortasında bir şahsı vuran 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
18:01 Tekirdağ'da sahte içki operasyonu - Haberler
17:37 Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
17:37 Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili yeni iddialar - Haberler
17:15 Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu - Haberler
17:04 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
16:44 Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında - Haberler
13.12.2019 18:12:02