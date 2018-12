Başkan Ataç'tan, 'Neden Koruman Yok' Sorularına Cevap

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:49



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirliler ile çok güçlü bağları olduğuna dikkat çekerek, "Neden korumam olmadığını soruyorlar. Çünkü beni Eskişehirliler korur. Eskişehirliler ile karşılıklı sevgimiz sayesinde, korumaya hiçbir zaman ihtiyacım olmadı" diye konuştu.Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantıları, Eskişehirli kadınların yoğun katılımı ile sürüyor. Son olarak Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Zişan Kızılcıklı Belde Evinde düzenlenen toplantıda eğitmen Zişan Kızılcıklı'nın yanı sıra diğer eğitmenler ve yaklaşık 250 kadın ile bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, belediye çalışmaları ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.Bir konuşma yapan ve Şirintepe Mahallesine verdiği değerden bahseden Başkan Ataç, "Çamlıca ve Şirintepe Mahallelerimiz, nüfus açısından yarışıyor. Çamlıca son dönemlerde inşaat yapımıyla göç aldı ve mahallenin nüfusu arttı. Şirintepe de eskiden beri en kalabalık mahallemizdi. Onun için burada bazı çalışmaları daha yoğun yaptık; 2 Belde Evi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Yunus Emre Spor Tesislerini yaptık. Çünkü bu bölgede ciddi nüfus var, Uluönder de yararlanıyor, Yeşiltepe de yararlanıyor. Şirintepe her zaman çok değer verdiğim bir mahallemiz oldu. Biz kadınlarımıza önem verirken Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alıyoruz. 5 Aralık, kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarihti. Bu hakkı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 1934'te veriyor. Dünyanın en ileri ülkelerinden İsviçre'de, kadınlar bu hakkı 1971'de elde ediyor. Atatürk'ün insanına, kadınına bakışına büyük örnektir, kendisi büyük dehaydı. Ben belediye başkanıysam, valimiz valiyse, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları sayesindedir. Nur içinde yatsınlar" dedi."Buradan Gaziantep'e yol olur"Zişan Kızılcıklı Belde Evine ismi verilen eğitimci Zişan Kızılcıklı'ya da teşekkür eden Başkan Ataç, "Bu Belde Evi de diğerleri gibi dolup taşıyor. Bu işin mimarı Zişan Abla, onun bu güzel insanlığı için bu Belde Evine kendisinin adını verdik. Zişan Abla, halen sizlere hizmet verebilmek için büyük çabalar içinde, kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, sosyalleşmenin merkezi olan bir diğer projemiz de Deneyimli Kafe. Belde Evleri ile birlikte 8 tane de Deneyimli Kafe açtık. Kurslar oluyor, özel günlerinizin organizasyonlarını yapıyorsunuz. Ücretsiz olarak hizmet ediyor. Bu noktalar böyle değerli işlerin olduğu, kıymetli merkezler haline geldiyse, hep sizin sayenizde. Sizler ilgi gösterip boş bırakmamış olsaydınız, 1000 tane de merkez açsak bir işe yaramazdı. Ama şimdi gittiğimiz her yerde başlıca talepler Belde Evi ve Deneyimli Kafe oluyor. Yeter ki ilgi devam etsin, bizler Belde Evi ve Deneyimli Kafe sayısını artırmaya devam ederiz. Sosyal projeler devam ederken rutin belediye hizmetlerini de en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Son 10 yılda yaklaşık 872 kilometre, yani buradan Gaziantep'e kadar gidecek bir yol uzunluğunda asfalt yapmışız. Tepebaşı'nda yapığımız belediyecilik, her yönü ile örnek hale geldi" şeklinde konuştu.Eskişehirli vatandaşlar ile arasına hiçbir zaman mesafe girmediğini aktaran Başkan Ataç, "Benim halk arasında olmam, en büyük avantajım; aynı zamanda mutluluk kaynağım. Eskişehirliler ile aramıza hiçbir zaman mesafe giremez. Kötü bir şey yapmadık bugüne kadar, hep insanımız için iyi şeyler yaptık. Bana zaman zaman neden korumam olmadığını sorarlar. Sebebini buradan da paylaşayım; çünkü beni Eskişehirliler korur. Eskişehirliler ile karşılıklı sevgimiz sayesinde korumaya hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Karşılıklı sevgimiz her şeye değer" dediKadınlardan adil hizmet teşekkürüBaşkan Ataç, konuşmasında ayrıca Yaşam Köyü, Engelliler Montaj Atölyesi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Yunus Emre Spor Tesisleri, Su Sporları Merkezi gibi projeler hakkında da katılımcı kadınlara bilgiler verdi. Başkan Ataç, kadınlardan gelen talep ve soruları da dinledi. Bu esnada konuşan Hanife Börekci isimli vatandaş, "Başkanım o kadar çok teşekkür edecek şey var ki anlatamam. Ben yıllardır hep dışardaydım, sonradan buraya geldim. 3 yıldır Belde Evine devam ediyorum. Spora ve Kuran eğitimlerine katılıyorum. O kadar güzel şeyler oluyor ki; arkadaşlıklar kuruluyor, birbirimizi tanıyoruz, bilgiler ediniyoruz. Sanıyorum buradaki hanımların çoğu benim gibi düşünüyor, ben onların hislerine tercüman oluyorum. Sizin gibi çalışan belediye başkanları istiyoruz. Hepsinin sizi örnek almasını istiyoruz. Bu arada anlattığınız Yaşam Köyü'nü ziyaret ettik. Oradaki insanların yaşam tarzını gördük, çalışanların onlara muamelelerini gördük. Ben çok mutlu oldum. Oralarda hiçbirimiz olmayalım tabi ki. Çoluğumuzun, çocuğumuzun yanında olmak çok daha farklı ama oraların dolması güzel. Bizleri çok düşünüyorsunuz. Şuradaki parkı yaptınız, o kadar güzel bir şey oldu ki hep gidip orada hava alıyoruz. Mahallemizin temizliği de çok güzel yapılıyor, onu da söyleyeyim. Başarılarınız daim olsun, diğer belediye başkanları sizden örnek alsın" şeklinde konuştu.Toplantıda daha sonra kursiyer kadınlar, Başkan Ataç'a adil hizmet anlayışı için teşekkür ederek adalet heykelinin küçük bir modelini armağan etti. Bilgilendirme toplantısı, çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR