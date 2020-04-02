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Başkan Ataç'tan Otizm Farkındalık Günü açıklaması

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

02.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:27
Başkan Ataç'tan Otizm Farkındalık Günü açıklaması
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, otizmli bireylerin daha iyi şartlarda yaşaması için çaba harcadıklarını kaydetti. Başkan Ataç mesajında, "Nisan ayı Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan ise Otizm Farkındalık Günü kabul edilmiş bulunuyor. Tepebaşı Belediyesi olarak, son yıllarda daha da ön plana çıkan otizmle ilgili olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Otizmli çocuklarımızın, daha sağlıklı, güvenli bir kentte yaşamaları için, sporda, kültürde, eğitimde kısacası yaşamın her alanında yanlarında olmak için çaba harcıyoruz. Bu anlamda, şehrimizde bulunan Otizm dernekleri ile her türlü dayanışma içinde bulunuyoruz. Otizmin dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı çok büyük bir hızla artıyor. Bu doğrultuda, otizmin toplumumuzda bilinirliğinin artması için hepimizin el birliğiyle çalışmamız gerektiğine inanıyor, otizm konusunda halkımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel
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