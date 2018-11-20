Başkan Ataç'tan Prof. Dr. Bayrak'a Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 16:12



20 Kasım 2018 Salı 16:12

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak'ı ziyaret etti.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak ile bir araya geldi. Bayrak'ın makamında gerçekleşen buluşmada Başkan Ataç ve Prof. Dr. Bayrak iki meslektaş olarak sohbet etti. Bayrak'tan akademik çalışmalar üzerine bilgiler alan Ataç, belediye çalışmaları hakkında da kendisine bilgiler aktardı. Ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Dt. Ahmet Ataç, "Şule Hocamızı bir meslektaşı olarak ziyaret etmeyi çok istiyordum. Bu fakülte açıldığında çok sevinmiştim, diş hekimi olarak çok emeklerim olduğu için böyle bir kuruluşun ne kadar kıymetli olduğunu da iyi biliyorum. Hem fiziki yapısı hem de akademik kadrosu ile Türkiye'de son dönemlerde açılan en iyi fakültelerden bir tanesi. Gelecekte büyüyerek Eskişehir'e hizmet vermeye devam edeceklerine eminim. Hekimliğin bilimsel yönü çok önemlidir, Şule Hocamı ve arkadaşlarını kutluyorum" şeklinde konuştu."Sürekli el ele ve birlikte çalışacağımızı düşünüyorum"Başkan Ataç'ı ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu belirten Prof. Dr. Bayrak ise "Hem meslektaşımız hem de belediye başkanı olarak Ahmet Bey'in ziyareti bizleri çok gururlandırdı. Kendisinin desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Eskişehir'e hizmet veren bir kurum olarak, sürekli el ele ve birlikte çalışacağımızı düşünüyorum. Çok iyi işler yapacağımıza ve güzel projeler üreteceğimize eminim. Ziyaretinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kurucu Dekan Prof. Dr. Cem Küçük, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Batu Can Yaman ve ESOGÜ Diş Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nuray Tüloğlu'nun da bulunduğu ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR