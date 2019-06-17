17.06.2019 13:36
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Başkan Ataç'tan üreticilere geçmiş olsun ziyareti

Başkan Ataç

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, dolu yağışının tarlalara büyük zararlar verdiği Kalkanlı, Aksaklı ve Büyükdere mahallelerinde incelemelerde bulunarak üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, dolu yağışının tarlalara büyük zararlar verdiği Kalkanlı, Aksaklı ve Büyükdere mahallelerinde incelemelerde bulunarak üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin de bulunduğu ziyaretlerinde üreticiler ile bir araya gelen Başkan Ataç; mısır, ayçiçeği, buğday, arpa, soğan ve pancar tarlalarında oluşan hasarı yerinde gördü. Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç, "Ne yazık ki geçtiğimiz hafta etkili olan dolu yağışı, üreticilerimizi son derece olumsuz etkiledi. Hasat öncesinde ürünler büyük ölçüde zarar görürken; tarlalardaki sulama sistemlerinin bile kullanılamaz hale geldiğini gördük. Bu zor zamanlarında elbette üreticilerimizin yanında olacağız. Uzman arkadaşlarımız ile birlikte yerel üreticilerimizin her konuda yanlarında ve yardımcıları olmaya devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç'ı mahallelerinde ağırlayan Kalkanlı, Aksaklı ve Büyükdere Mahallesi sakini üreticiler de ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti. Başkan Ataç daha sonra Nemli Mahallesi'nde gerçekleştirilen şükür duasına katıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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