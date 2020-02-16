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Başkan Atasoy: "KKTC'yi yakından takip ediyoruz"

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, KKTC'yi yakından takip ettiklerini kaydederek, Türkiye ile yavru vatan arasındaki ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

16.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:25Başkan Atasoy:
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, KKTC'yi yakından takip ettiklerini kaydederek, ile yavru vatan arasındaki ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Başkan Atasoy öncülüğündeki ULUSKON heyeti KKTC'de, KT Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özçınar, Başkan Atasoy ve ULUSKON tarafından sürdürülen çalışmaları yakından ve ilgiyle takip ettiklerini belirtti.

Özçınar, Türkiye ve arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, işbirliği içerisinde yürütülecek çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini belirti. "Ortak projelerde buluşmak zorundayız" diyen Özçınar, yerelden kalkınmanın da önemine dikkat çekti.

Başkan Atasoy ise Türkiye ile yavru vatan arasındaki ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu kaydederek, bu konuda ilişkilerin güçlendirilmesi için her türlü girişimde bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret karşılıklı görüş alışverişi ve plaket takdiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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