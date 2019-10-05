Haberler » Güncel » Haber

Başkan Atay'dan kınama

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı.

05.10.2019 00:17Başkan Atay'dan kınama
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı.

Başkan Atay, yaptığı açıklamada; "Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanımız Polat Bora Mersin evinin önünde uğradığı saldırı nedeni ile Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. İlçe Başkanımız Polat Bora Mersin'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Bu saldırı uzlaşma kültürüne, demokrasiye, barışa karşı yapılmış bir saldırıdır. Sorumluları ve onlara talimat verenlerin yakalanarak hukuk önünde hesap vermeleri en büyük dileğimizdir. Olaydan sonra emniyet güçlerimizin gösterdiği hassasiyete teşekkür ederim. Aydın insanların yaşadığı bu şehirde böyle bir saldırının bir daha olmayacağına inanıyorum" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Bora Füzesi, Efeler, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:11 Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
03:06 Balıkesir edremit'te şiddetli yağış yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
02:56 Edremit'te şiddetli yağış: yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
02:52 Tekirdağ'daki sağanak
02:51 İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor -2
02:51 Tem otoyolu'nda yolcu otobüsü, çöp kamyonuna çarptı, 3 yaralı
02:50 İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1