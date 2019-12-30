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Başkan Atay'dan personeline yeni yıl hediyesi

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yılbaşı öncesi personelin yeni yılını kutladı.

30.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:26 Başkan Atay'dan personeline yeni yıl hediyesi
Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yılbaşı öncesi personelin yeni yılını kutladı.

Efeler Belediyesi personeli yeni yıl kutlamasında Başkan Atay ile bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen kutlamada Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay personele kravat ve fular dağıttı.

tebrikinin ardından personele seslenen Başkan Atay, "Efeler Belediyesi'ni zorluklar içinde devraldık. Bu zorluklara, bırakılmış onca borca rağmen yine de mücadelemizi bırakmadık. Sözler verdik yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Manevi olarak en büyük iki projemizi gerçekleştirdik. Evlere ücretsiz süt dağıtırken, nefes almak isteyen annelerimiz için gündüz bakımevimizi açtık. Bunları birlikte çalışarak yaptık. 2020 yılında umuyorum ki bu zorlukları arkamızda bırakacak ve kentimize daha da iyi hizmetlerle hak ettiği değeri vereceğiz. Çalışacağız, ortaya başarılı işler koyacağız. Hepinizin yeni yılını kutluyorum, önümüzdeki yılların birlik beraberlik içinde huzurla geçmesi en büyük temennim" dedi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Yılbaşı, Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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