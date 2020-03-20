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Başkan Atay'dan sağlık emekçilerine teşekkür

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve şehrin çeşitli noktalarına asılan pankartlarla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

20.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:53
Başkan Atay'dan sağlık emekçilerine teşekkür
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve şehrin çeşitli noktalarına asılan pankartlarla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüse karşı ortaya koydukları mücadele ile tüm Türkiye 'nin alkışladığı sağlık çalışanlarını Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay da unutmadı.

Salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana Efeler'de sıkı tedbirler alınması için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Atay, yayımladığı teşekkür metninde; "Büyük bir özveriyle canları pahasına görevlerinin başında olan tüm fedakar sağlık emekçilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Fatih Atay, Türkiye, Efeler, Güncel

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