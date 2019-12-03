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Başkan Atay engelli çocuklarla bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuklarla bir araya geldi.

03.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:29Başkan Atay engelli çocuklarla bir araya geldi
Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuklarla bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Dünya Engelliler Günü dolayısı ile düzenlenen etkinlikte Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu'nda özel sınıf öğrencileri ve velileri ile birlikte vakit geçirdi.

Öğrenciler ile sohbet eden Başkan Atay, çocukların taleplerini de dinledi. Özel çocuklarla bir arada olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Sizler çok yoğun yaşıyorsunuz. Özel çocuklara sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Ne yazık ki ülkemizde engelli birey olmak zor ve engelli bireye sahip olan ailelerimiz de dezavantajlı konumda. Bizler yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevleri yapmak için varız" dedi.

Başkan Atay sözlerine şu şekilde devam etti;"Sizin günlük yaşantınızdaki yoğunluğunuzu hafifletmek adına projeler geliştirdik. Engelli çocuklarımız için konuk evi yapacağız, bu konuk evinden aynı zamanda yaşlılarımız için de olacak. Sizler çocuklarını bize iki - üç saat bırakacak ve gezmeye gideceksiniz ya da işlerinizi halledeceksiniz. Bunu sizler, kadınlarımız için yapacağız. Çünkü sizlerin de nefes almaya ihtiyacınız var. Bu nedenle belediye olarak bu projeyi çok önemsiyoruz"

Engelli bireylerin yaşantılarını kolaylaştırmak adına öneride bulunan velilere, proje sözü veren Başkan Atay, bir öğrencinin de tekerlekli sandalyesini akülü araç ile değiştirileceğinin müjdesini verdi. Dünya Engelliler Günü için pasta hazırlayan öğrenciler ile birlikte pastayı kesen Başkan Atay, sonrasında öğretmenler ile de bir araya gelip, sohbet etti. - AYDIN

Dünya Engelliler Günü, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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