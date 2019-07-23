Haberler» Güncel» Haber

Başkan Atay ESKO esnafı ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, " Başkanımızı ziyaretimize bekliyoruz.

23.07.2019 16:49 Başkan Atay ESKO esnafı ile buluştu
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, " Başkanımızı ziyaretimize bekliyoruz. Gelirse kahvesini kendi ellerimle yapacağım" diyen kadın esnaf Selma Değirmen'i ziyaret etti, kahvesini içti.

Aydın'ın uzun yıllar ticaretinde önemli rol oynayan 470 işyerinin bulunduğu ESKO İşhanı'na Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Belediye binasının hemen yakınında bulunan komşu iş merkezinde Başkan Atay'ı esnaf sıcak karşıladı. Seçim sürecinde esnafla yerel yönetimin güçlü bir bağ oluşturma sözünü veren Başkan Atay, bu diyaloğu sağlıklı biçimde sürdürmek istediğini vurguladı. Kafeterya sahibi Selma Değirmen'in kahve davetinin ardından tek tek esnafı gezen Başkan Atay, "Esnafımız yerel ekonomimizin en önemli unsurlarından biridir. Aynı zamanda sosyal hayatımızın dengesi açısından esnafımızın yaşaması, ayakta kalması gerekiyor. Bizler yerel yönetim olarak esnafımızın taleplerini yasalar çerçevesinde her zaman yerine getirmek, onların işini kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

Başkan M. Fatih Atay ESKO esnafına sıcak karşılamaları nedeniyle de teşekkür etti. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
18:07   Dalgıçlar, Van Gölü'ndeki batık gemi için daldı
18:06   Başkan Birol Aslan'dan Rektör Murat'a ziyaret
18:05   Aliağa'da gençlik turnuvası devam ediyor
18:05   Başkan Öz'den basın bayramı mesajı
18:05   Otomobildeki uyuşturucuya 3 tutuklama
18:05   Ümraniye'de korkutan çatı yangını
18:05   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı