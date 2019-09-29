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Başkan Atay; "Kursumuzun iptal gerekçesi nü resimler değil"

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, bir süre önce başlayan Resim Atölyesi çalışmalarının sonlandırılması ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında, "Kursumuzun iptal gerekçesi nü resimler değil" dedi.

29.09.2019 15:01Başkan Atay;
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, bir süre önce başlayan Resim Atölyesi çalışmalarının sonlandırılması ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında, "Kursumuzun iptal gerekçesi nü resimler değil" dedi.

Başkan Atay yaptığı basın açıklamasında, "Efeler Belediyemizin bir süre önce başlattığı Resim Atölyesi'nin çalışmalarının sonlandırılması konusunda basın yayın organlarında çıkan haberlerin içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Resim Kursumuzun iptal gerekçesinin nü resimler olduğu iddiaları doğru değildir. Ressamların nü resim yaptıkları tarafımızca daha önceden bilindiği gibi, 25 Haziran'daki tanıtım kokteylinde kamuoyu tarafından da görülmüştür. Kursun sona erdirilmesinin gerekçesi nü resimler değil; başka gerekçelerdir. Sanata ve sanatçılara saygılı olan bir kişi olarak tüm kamuoyunu bilgilendirmeyi görev biliyorum" dedi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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