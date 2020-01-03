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Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'ı ziyaret etti

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, kısa bir süre önce Cumhuriyet Başsavcılığına ataması yapıldıktan sonra göreve başlayan Hayrullah Yapar'ı makamında ziyaret etti.

03.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:45 Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'ı ziyaret etti
Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, kısa bir süre önce Cumhuriyet Başsavcılığına ataması yapıldıktan sonra göreve başlayan Hayrullah Yapar'ı makamında ziyaret etti.

Başsavcı Yapar'a, "Milas'ımıza hoş geldiniz." diyerek yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Atıcı, Milas Ziraat Odası'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Milas'ın tam anlamıyla bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Atıcı, "Tarım, ülkemiz için stratejik bir alan. Bunu artık herkes kabul ediyor. Bu bilinçle, çiftçilerimiz yararına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyerek, Milas Ziraat Odası olarak çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıları ilgili mercilere ilettiklerini ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Taze ve sağlıklı ürünlere erişebilirliğin günden güne önem kazandığını ifade eden Başsavcı Yapar, tam da bu noktada çiftçilerin emeklerinin çok değerli olduğunu söyledi.

Milas insanının sıcakkanlı ve güler yüzlü olduğunu belirterek, Milas'ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başsavcı Yapar, Başkan Atıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinden ötürü teşekkür etti. - MUĞLA

İsmail Atıcı, Başsavcı, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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