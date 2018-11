Başkan Atila'dan Büyüklere Sıcak Ziyaret

Büyüklerin ellerinden öpen Atila, "Büyüklerimizin bizim üzerinde emeği var. Onlar bizim baş tacımız" dedi.

Yaş almış büyüklerimiz Bornova'da her zaman el üstünde tutuluyor. Kendileri için hayata geçirilen Büyükpark içindeki Çınarevi Kafe'de keyifli vakit geçiren büyükler her fırsatta hatırlanıyor. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da ilçede yaşayan yaş almış büyüklerle sık sık bir araya geliyor. Her fırsatta Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi'ne giden Atila, orada yaşayanlarla keyifli sohbetlere katılıyor.

Başkan Atila, geçen hafta Nevvar Salih İşgörün Huzurevi'ne yaptığı ziyarette huzurevi sakinleri için düzenlenen eğlenceye de katıldı. Türk Sanat Müziği eserlerinin seslendirildiği eğlencede keyifli saatler geçiren yaşlılar, orkestrayla birlikte şarkı söylemenin mutluluğunu da yaşadı.

Buluşmada, yaş almış büyüklerin tek tek ellerini öpen Başkan Olgun Atila, onlarla bol bol sohbet ederek eğlencelerine de ortak oldu. Başkan Atila, Bornova'da beraber yaşamanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Büyüklerimizin hepimiz üzerinde emeği var. Onlar bizim başımızın tacı" dedi.