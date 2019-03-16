Başkan Atilla'dan, Eğil'e Ziyaret

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Eğil
ilçesine bağlı Bahşiler, Kaya ve Sarıca mahallelerini ziyaret etti.
Ziyarette, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Atilla, Diyarbakır'ın 17 ilçesinde yatırımların hayata geçirilmeye devam ettiğini söyledi.
Eğil'in inanç ve doğa turizmi açısından önemli olduğunu kaydeden Atilla, Eğil Kalesi'nin çevre düzenlemesi çalışmalarına bir süre önce başladıklarını anımsattı.
Bu projeyle Eğil Kalesi'nin turistik alanlarının daha görünür bir şekilde ortaya çıkarılacağını ve rahat gezilebileceğini aktaran Atilla, şunları kaydetti:
"Eğil ilçemizde inşa ettiğimiz Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni tamamladık. Bu tesisimizde her gün bin 500 metreküp su arıtılıyor. İlçemizde asfalt ve parke taşı çalışmaları da sürüyor. Kültür ve medeniyet merkezi olan ilçemize yakışır bir kültür merkezi ve ilçe koordinasyon merkezi de yapacağız. Tarım alanında da önemli bir potansiyele sahip ilçemizde tarımsal kalkınmanın sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor."
Atilla'ya, AK Parti
Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal
da eşlik etti.
Diyarbakır, Eğil, Güncel
Kaynak: AA