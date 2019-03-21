Başkan Atilla'dan "Nevruz" Mesajı

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla
, nevruz bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Atilla, mesajında, binlerce yıldır kutlanan nevruz bayramının çeşitli renkler, inanışlar ve gelenekler oluşturarak yüzyıllardır yaşatılarak günümüze kadar geldiğini bildirdi.
"Milletleri bir arada tutan başlıca unsurlar kültür, örf ve adetlerdir. Nevruz; kardeşlik bağlarını pekiştiren, halkı bütünleştiren ve yeni bir baharı coşku ile yaşatan önemli bir bayramımızdır." ifadelerini kullanan Atilla, mesajında şunları kaydetti:
"Nevruz ortak bir bayram olarak, baharın uyanışı ile simgelenen birliğin, beraberliğin, huzurun ve kardeşliğin adıdır. Nevruz bayramı, milletimizin, tüm farklılıkları aşarak, geçmişine sahip çıkma ve geleceğini birlikte inşa etme iradesini ifade eder. Baharla birlikte yeşeren ümitlerimizin, nevruz bayramıyla beklediğimiz neticeye ulaşacağına ve önümüzde yepyeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inanıyorum. Diyarbakırlı hemşehrilerim başta olmak üzere herkesin nevruz bayramını kutluyorum."
Cumali Atilla, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA