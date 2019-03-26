Başkan Atilla'dan Öğrenci Yurduna Ziyaret

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Halid Bin Velid Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.Yemekhanede öğrencilerle çay içip, sohbet eden Atilla, öğrencilerin taleplerini dinledi.Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik projelerini anlatan Atilla, "Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin beklentilerini karşılayacak projeler geliştiriyoruz. Gençlerimize destek vermek amacıyla belediye olarak eğitim ile sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimizin fikirlerine başvurarak, onları geliştirecek projeler yapıyoruz. Gençler geleceğimizin teminatıdır." dedi.Gençler ise Atilla'ya Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları için teşekkür etti.