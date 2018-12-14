Başkan Atilla, Taksi Durağını Ziyaret Etti

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar
ilçesindeki bir taksi durağını ziyaret etti.
Taksicilerle çay içen Atilla, taksi çağırmak için durağı telefonla arayan müşterilerin telefonlarına cevap verdi.
Müşterilerle sohbet eden Atilla, büyükşehir belediyesinden beklentilerini sordu.
Telefonda, Başkan Atilla'yı karşılarında gören vatandaşlar, belediyenin hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Belediyelerin görevinin halka hizmet olduğunu aktaran Başkan Atilla, her kesimin görüşünü önemsediklerini söyledi.
Vatandaşların görüşlerini alarak başladıkları projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Atilla, "Hemşehrilerimizin görüşlerini alarak projelerimizi oluşturuyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda ekiplerimiz çalışmalar yürütüyor. Çözüm odaklı hareket ediyoruz. Her sokak hizmetle tanıştı. Kadim şehrimizi, hemşehrilerimizle beraber yönetiyoruz." dedi.
Kayapınar,Diyarbakır
14 Aralık 2018 Cuma 21:48