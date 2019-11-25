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Başkan Avcı'dan öğretmenlere tebrik ziyareti

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Altıeylül Ortaokulunu ziyaret etti.

25.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:18Başkan Avcı'dan öğretmenlere tebrik ziyareti
Belediye Başkanı Hasan Avcı Altıeylül Ortaokulunu ziyaret etti. Başkan Avcı Başkan tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak "Bizim idealist öğretmenlere çok ihtiyacımız var. Ben özellikle Altıeylül'de bu tarz öğretmenlerimizin çok olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum"dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Altıeylül Ortaokulunu ziyaret ederek okul yönetimi öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Avcı yaptığı açıklamada "Okul aile birliği ve öğretmenlerimiz çok güzel çalışıyor. Altıeylül bizim için farklı ve önemli bir okul. Huzurn olduğu yerde bereket olur ben her zaman söylüyorum. Şu bereket burada ki hzurun göstergesidir. Böyle bir huzurlu ortamda da başarı kaçınılmaz. Ben bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Bir şehrin bir ülkenin gelişimi çocuklarımızın yarınlara iyi yetişmesine bağlı. Biz Balıkesir'i büyütmek için OSB'yi büyütmeye çalışıyoruz. Balıkesir'e yatırım çekmeye çalışıyoruz. Sizlerde çocuklarımızı yarınlara daha iyi alıştırarak yetiştirerek onları geliştirerek ülkemizin gelişmesine katkı sunuyorsunuz. Öğretmenlerin eline çocuklar hep beyaz bir sayfa olarak teslim ediliyor. Öğretmen onun üzerine ne yazarsa çocuk onunla beraber dolu oluyor. Onun için bizim idealist öğretmenlere çok ihtiyacımız var. Ben özellikle Altıeylül'de bu tarz öğretmenlerimizin çok olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. İdealis öğretmenlerimizle birlikte aynı şehre hizmet etmenin mutluluğunu şerefini yaşıyorum. Bizde belediye başkanı olarak çocuklarımızın yetişmesinde katkımız olacak ne varsa bu konuda her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Ben inşallah öğretmenlerimizin bu öğretmenler gününü sağlıklı ve huzurlu bir şekilde tekrar kavuşmasını diliyorum. Maalesef çağımızda öğretmenlere karşı gençlerimizinde velilerinde farklı yaklaşımları söz konusu. İnşallah geçmişte olduğu gibi bu günden sonra da çocuklarımızın öğretmenlerimizin kadrini kıymetini bilmelerini temenni ediyorum. Bizim çocukluğumuz da anamız babamız ne kadar kıymetliyse öğretmenimizde bir ok dadar kıymetliydi. Korkmak ayrı çekinmek ayrı bir şey. Biz anamızdan babamızdan çekinmezdik öğretmenimizden çekinirdik. Bu öğretmenimize olan saygının işaretidir"dedi. - BALIKESİR

Hasan Avcı, Altıeylül, Güncel

Kaynak: İHA

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