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Başkan Ay'dan 'Gazeteciler Günü' mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 10 Ocak 1961 yılından bu yana kutlanan Basın Bayramı'nın günümüzde artık bayram olmaktan çıktığına dikkat çekerek, mesleki koşulların iyileştirilmesi için, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duydukları bir...

09.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:33Başkan Ay'dan 'Gazeteciler Günü' mesajı
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 10 Ocak 1961 yılından bu yana kutlanan Basın Bayramı'nın günümüzde artık bayram olmaktan çıktığına dikkat çekerek, mesleki koşulların iyileştirilmesi için, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duydukları bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Gazetecilik mesleğinin çok ulvi ve kutsal bir meslek olduğunun altını çizen İbrahim Ay, ancak ne acıdır ki, meslek mensuplarının bir taraftan, ekonomik savaş verirken, diğer taraftan da mesleğin onurunu yaşatmak için, her zamankinden daha fazla sorumlulukla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Ay, bu meslek mensubu olmadığı halde, bu meslekten nemalanmaya çalışan art niyetli kişilerin, öncelikle bu meslekten elini çekmesi gerektiğini belirtirken, mesleğin gerçek kahramanlarının da daha fazla sorumluluk olarak, birlik-beraberlik içerisinde, yoluna devam etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Ay; sözlerine şöyle devam etti;

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, sıradan bir gün değildir. Bu önemli gün, 59 yıl önce, basın çalışanlarının önemli kazanımlar elde ettiği bir gündür. Ancak günümüzde ne acıdır ki, gerek basın çalışanları, gerekse basın kuruluşları en az 59 yıl önce olduğu gibi, ağır ve zor bir sınavdan geçmektedir. Bu koşulların acilen iyileştirilmesi için desteğe ihtiyacımız var. Bu desteğin sağlanması için de öncelikle bir takım yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Biz meslek örgütleri, bu koşulların değişmesi için her fırsatta sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ancak bu tek başına bizim çözebileceğimiz bir konu değil, hepimizin kenetlenmesiyle, daha iyi sonuç alınabilecek bir meseledir. Dolayısıyla gün, kenetlenme günüdür, gün sesimizi daha fazla duyurabilme günüdür."

İbrahim Ay, mesajında, meslektaşlarının her türlü zorluğa rağmen, halkı bilgilendirmek adına cefakar bir şekilde görev yaptığını hatırlatarak, "Basın emekçisi kardeşlerimiz hak ettiği yaşam standartlarına mutlaka kavuşturulmalı. Bu vesileyle, çalışan veya çalışamayan tüm meslektaşlarımın bu önemli gününü kutluyor, hayatını kaybetmiş olan tüm basın emekçilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

İbrahim Ay, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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