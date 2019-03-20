Başkan Ayantaş Personele Veda Etti

Kaynak: AA

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Kültür Merkezi düğün salonunda düzenlenen programda belediye çalışanlarına veda etti.AK Parti'nin Akyurt Belediye Meclis Üyesi Hilal Ayık'ı aday göstermesiyle 15 yıldır belediye başkanı olarak görev yapan Gültekin Ayantaş için veda programı düzenlendi.Programa Başkan Ayantaş eşi Şenay Ayantaş ile birlikte katılırken, Başkan Yardımcısı Ayla Yüceer Can, birim müdürleri, işçi, memur tüm personel de yerini aldı.Kendisi için hazırlanan tanıtım filmini izleyen Ayantaş, personele hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:"15 yılda hükümetimiz, Büyükşehir ve Akyurt Belediyesi olarak birçok projenin altına imza attık. Önce altyapıyı tamamladık, dereyi kapatarak Akyurt'a meydan kazandırdık. İçinde bulunduğumuz Kültür Merkezi, belediyemize hizmet eden lojistik tesisler, hizmet binamız, Ankara Evi, yapmış olduğumuz parklarımız, pazar yerimiz, kültür ve sanat etkinlikleri, engellilere yaptığımız yardımlar, imar çalışmaları, otonomi, fuar alanı, karayolumuzun bugünkü haline gelmesi bunlardan bazılarıdır. Hastanemiz ihale aşamasında. Bunları yapmamıza vesile olan bütün Akyurtlulara, partimize, teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. 15 yıllık süre içerisinde birbirimize hakkımız geçmiştir. Ben hepinize hakkımı helal ediyorum, sizlerden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum."